El Valencia hace ofical la llegada de Javier Aguirre hasta final de temporada

Javier Aguirre es el nuevo entrenador del Valencia hasta final de temporada, con opción a quedarse un año más si consigue que el equipo se clasifique para competición europea vía liga, un hito complicado si tenemos en cuenta el rendimiento de los últimos años, pero no imposible.

Aguirre coge al equipo en descenso, y la intención es que pueda estar ya trabajando sobre el césped mañana jueves y el viernes, con un fin de semana libre para asentarse en la ciudad.

El objetivo está claro: recuperar a un vestuario roto y sin identidad. Mimbres tiene, y experiencia también, y ese es su principal aval de cara a una temporada en la que el equipo se marcha al parón en posiciones de descenso.

Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia CF | Valencia CF

El comunicado

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo.

El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional.

Javier Aguirre (Ciudad de México, 01/12/1958) llega al Valencia CF después de dirigir a la selección de su país en el Mundial de la FIFA 2026, en el que México alcanzó los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, el nuevo entrenador del Valencia CF ha dirigido a clubes de LALIGA como CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, además de experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.

Entre sus principales logros en España se encuentran la Copa del Rey de 2004 con el Real Zaragoza y la clasificación para la UEFA Champions League con el CA Osasuna. A nivel internacional, ha conquistado la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021).

Javier Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla.