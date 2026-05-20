El Valencia espera 50.000 abonados en el Nou Mestalla y 'afinará' el horario de conciertos

El Valencia espera llegar a los 50.000 abonados en el Nou Mestalla en la campaña 2027-28, es decir, crecer en 10.000 respecto a su situación actual, y hará conciertos en verano en horarios con los que pretende ser parte del vecindario del barrio de Benicalap en el que está ubicado.

Así lo explicaron Javier Solís, director general del Valencia, Jorge García, director comercial y marketing, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, y el director de proyectos de Legends en el Valencia, Alberto Zambrana, en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook'.

“Ahora mismo, en el club tenemos 40.000 abonados. Siempre nos hemos marcado un punto de equilibrio en el que aproximadamente el 80% de nuestra capacidad sea para abonados y un 20% lo guardamos para ‘tiqueting’ y patrocinadores. Si ese 80% lo llevamos a los 70.000, vamos a crecer en abonados de los 40.000 actuales, que es un poco donde solemos pararnos, a 50.000”, explicaron.

La migración de abonados tendrá lugar “a lo largo del año que viene” en el que los cuarenta mil abonados de aforo general de Mestalla podrán seleccionar su asiento en el nuevo estadio junto con nuevos abonados también que se quieran unir a ese proceso, avanzaron los directivos.

Además, detallaron que el Nou Mestalla, concebido para ser utilizado los 365 días del año, contará con diez productos de alta gama, por lo que las zonas de abonos especiales pasarán de tener mil localidades a seis mil quinientas, un museo, ocho salas para eventos, cuatro locales a pie de calle, una cocina central de más de 1.000 metros cuadrados, casi 30 cocinas satélites y una 'zona fan' de casi 5.000 metros cuadrados.

En cuanto a los eventos, los directivos señalaron que el Nou Mestalla solo albergará conciertos en verano y que establecerán horarios para ser parte del vecindario

. “Nuestro plan de negocio no pasa por ser un lugar de conciertos permanentes, solamente en la época estival y en horarios que seamos parte del vecindario y de la actividad. Nos hemos reunido también con la Asociación de Vecinos de Benicalap para contarles nuestra estrategia a nivel de conciertos”, apuntaron.