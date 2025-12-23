Valencia Basket mide ante el Baskonia su capacidad de recuperación física y mental

Valencia Basket medirá este martes ante el Kosner Baskonia en la Euroliga su capacidad de recuperación física y mental tras haber encadenado dos derrotas seguidas en cuatro días, ante el Maccabi Tel Aviv el jueves en el torneo europeo, y el UCAM Murcia en la Liga Endesa este domingo.

En ambos casos, el equipo 'taronja' fue a remolque de sus rivales, que consiguieron con defensas intensas y tácticas, reducir sus transiciones y cortocircuitar sus ataques estáticos.

El Valencia, que llegaba tras asaltar la cancha del Olympiacos, se agarró a ambos partidos y tuvo tres triples para forzar la prórroga en Israel, pero dejó de ser el equipo que marca el ritmo del partido y ahora, empujado por su público, tratará de volver a serlo.

También su rival llega desgastado a esta cita, de hecho lo hace aún más y con una plantilla más corta, aunque también con un mejor balance mejor en estos últimos días.

El equipo alavés cayó el viernes en la Euroliga en un histórico partido en la pista del Barcelona que acabó 134-124 tras tres prórrogas. En cambio, ganó el domingo por 90-93 en la pista del Unicaja este domingo. Para el equipo vasco será su tercer choque en cinco días con 15 minutos más por los periodos extra disputados.

En ambos casos, aunque especialmente en el último en el que además metió el triple decisivo, el Baskonia contó con la mejor versión anotadora de Marcus Howard. La defensa del escolta estadounidense será una de las claves para un Valencia, que fue incapaz de frenar el domingo a un jugador de corte similar como Michael Forrest.

Las otras grandes referencias anotadoras de las que el Valencia deberá estar especialmente pendiente son Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons

La derrota en Jersusalén dejó al Valencia en tercera posición de la clasificación con un balance de once victorias, una menos que el Hapoel Tel Aviv y el Barcelona, primero y segundo respectivamente. El Baskonia, por su parte, es con seis victorias décimo quinto.

El Baskonia ha mejorado su trayectoria en la Euroliga en las últimas jornadas y ha sumado tres victorias, ante el AS Mónaco, el Armani Milán y el Bayern, y otras tantas derrotas, frente al Barça, el Real Madrid y el Zalgiris. Eso sí, el equipo de Paolo Galbiati cuenta sus ocho salidas por derrotas.

El choque llega apenas diez días después de que el Valencia se impusiera con una canasta de Kameron Taylor en el último segundo en el duelo que ambos equipos disputaron en el Fernando Buesa Arena en la Liga Endesa.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez mantendrá en principio la baja de Xabi López Arostegui, que última su recuperación de una lesión muscular. En el caso de no recuperar al alero, el entrenador deberá hacer dos descartes técnicos.

El Baskonia, por su parte, estará pendiente de la situación de Matteo Spagnolo y de Rodions Kurucs, que no pudieron estar en el choque en Málaga por un virus.