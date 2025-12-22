Luis Castro llega al Levante UD con el objetivo de la salvación como única prioridad

El Levante despide 2025 en un pésimo momento deportivo, colista de LaLiga EA Sports tras haber sumado dos puntos en las ocho últimas jornadas en una racha que ha provocado la llegada del nuevo entrenador, Luis Castro, que tiene la misión de enderezar el rumbo de un equipo que regresó a la elite el pasado mes de mayo tras su sexto ascenso a Primera.

El portugués Luis Castro, un técnico sin experiencia en la elite más allá de los quince partidos que dirigió en el Nantes francés hasta que fue despedido hace un par de semanas, fue nombrado el pasado sábado como nuevo técnico del Levante hasta junio de 2027 y sustituye en el cargo a Julián Calero, despedido el 30 de noviembre.

Este cierre de año, con la interinidad de Álvaro del Moral, entrenador del filial, y Vicente Iborra, asistente primero de Calero y desde ahora de Castro, ha sido muy pobre. El Levante no gana en LaLiga EA Sports desde el pasado 4 de octubre, ha metido dos goles en los últimos seis partidos oficiales y es el segundo equipo más goleado de la categoría.

Luis Castro entrenando en el Nantes | Nantes FC

El descanso de Navidad y la llegada del nuevo entrenador debe servir para resetear al colista, que no ha sido capaz de ganar en su estadio desde el arranque de curso. Es el Levante el peor equipo en casa con un balance de dos victorias y cinco derrotas y es también el conjunto más goleado como local.

También debe aprovechar el Levante el mercado de invierno para reforzarse, ya que la plantilla confeccionada el pasado verano por el propietario del club, Pepe Danvila, no ha funcionado, aunque en la decisión para contratar a Castro Danvila se ha vuelto a apoyar en la dirección deportiva que lidera Héctor Rodas.

El Levante ya empezó la campaña 25-26 con mal pie, tras encadenar tres derrotas seguidas en el arranque de Liga. Luego pareció reaccionar y se impuso al Girona y al Real Oviedo a domicilio en la quinta y octava jornada, respectivamente.

Fue un espejismo porque cuatro derrotas seguidas en noviembre provocaron la salida del club de Calero, protagonista del ascenso a Primera en mayo pasado. Con el entrenador madrileño había logrado el Levante su sexto ascenso a Primera División y buena parte del mérito era de Calero, que llegó al club para dirigir la temporada 24-25 sin la presión ni la obligación de tener que subir a Primera. Pero exprimió a la plantilla y lo logró.

Su discurso optimista, su carisma y su personalidad le convirtieron en el líder de un equipo que tuvo en los goles de Morales y Brugué y en la calidad de Carlos Álvarez o Kochorashvili algunas de sus señas de identidad.

El broche a una gran temporada en Segunda lo puso Carlos Álvarez con un golazo desde fuera del área en el minuto 97 para colocar el 2-3 definitivo. Ese 25 de mayo de 2025 en El Plantío de Burgos quedó inscrito en las páginas de la historia del Levante, que celebró su sexto ascenso a Primera División cuando quizás más lo necesitaba por sus graves problemas económicos.

El mercado de verano, sin embargo, no fue lo bueno que Danvila pensaba vistos los actuales resultados. El Levante se reforzó con hasta seis cesiones (como las de Manu Sánchez o Vencedor), invirtió mínimamente en los fichajes de Arriaga y Olasagasti y, eso sí, puso 3,8 millones de euros para firmar a Etta Eyong, uno de los jugadores más cotizados del mercado.

El camerunés empezó como un tiro, con cinco goles en sus primeros siete partidos como levantinista, pero no marca desde el 26 de octubre y el pasado lunes se marchó con Camerún para jugar la Copa África y regresará a la disciplina del Levante cuando su selección sea eliminada.

Su vuelta, el impulso del nuevo entrenador, que empezará a trabajar con el equipo el 29 de diciembre y debutará el 4 de enero en el Sanchez-Pizjuán ante el Sevilla, y los posibles refuerzos del mercado de invierno son algunos de los argumentos a los que se agarra el Levante para cambiar su rumbo en busca de una permanencia que ahora parece lejos.