Valencia Basket busca sorprender al poderoso Fenerbahce de Braxton Key

Valencia Basket recibe este martes, en la octava jornada de la fase regular de la Euroliga, al poderoso Fenerbahce, uno de los grandes candidatos al título, y lo hace con la idea de sorprender al equipo turco, con el que llega el ala-pívot estadounidense Braxton Key, una de las piezas clave de la histórica temporada 2025-26 del equipo 'taronja' pese a llegar con el curso arrancado.

Key es ya también en el Fenerbahce un elemento clave en su engranaje pese a estar formada su plantilla por estrellas como Wade Baldwin IV, Nicollo Melli o Will Clyburn e incluir a otros jugadores destacados como Talen Horton-Tucker, Marcus Bingham, Trent Forrest o Shavon Shields.

Estos ocho jugadores constituyen la columna vertebral de un equipo en el que el extaronja es ya el que más juega, 23 minutos por choque, y tiene un promedio de 10 puntos, 6 rebotes, un robo y una asistencia.

El interior estadounidense no aceptó la oferta de renovación que le presentó el Valencia en el tramo final de la pasada campaña y prefirió un contrato mayor con el Fenerbahce, aunque se mostró muy agradecido al club por los meses compartidos y los éxitos logrados.

El conjunto que dirige Sarunas Jasikevicius llega tras haber dado la sorpresa el pasado viernes en la pista del Olympiacos, vigente campeón. De hecho, en su balance de seis victorias y una derrota, el único tropiezo fue en la pista del Panathinaikos, otro de los candidatos a levantar el trofeo.

En el triunfo por 61-64 en la pista de Olympiacos, Baldwin IV y Clyburn fueron claves en el 12-19 de parcial final pero fue Shields quien sostuvo al equipo hasta ese final.

El Valencia Basket, por su parte, llega tras haber logrado una trabajada pero balsámica victoria en la cancha del Paris Basketball, que le ha permitido pasar la página de los dos tropiezos encadenados ante el Olympiacos y el Hapoel Tel Aviv.

Además, este domingo repitió triunfo, esta vez como local, ante el Kosner Baskonia, una victoria que le ha permitido asentarse en la parte alta de la clasificación de la Liga Endesa, un factor que debe reforzar la confianza en el camino que está recorriendo el equipo de Xavi Albert.

Igual que hace unos días enlazó tres derrotas, ahora el Valencia Basket afronta la visita del conjunto turco con tres victorias seguidas. No obstante, el técnico valenciano ha insistido desde el inicio de la campaña en la necesidad de vivir el presente y de tratar de no verse afectado por las rachas.

Para este choque, como ya pasó ante el Baskonia, será baja el pívot Nate Reuevers, que sufre una lesión ósea en el pie izquierdo. Sin él, el Valencia tiene quince jugadores disponibles y deberá hacer dos descartes.