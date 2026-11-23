El Valencia de Javier Aguirre ha dejado su portería a cero en tres de los seis encuentros que ha disputado desde la llegada del técnico mexicano, lo que supone que ha conseguido mantener su meta cerrada en la mitad de sus compromisos.

Los registros defensivos del equipo han mejorado respecto a los logrados con Carlos Corberán al principio de temporada, cuando el Valencia solo consiguió una portería a cero en los cinco partidos que dirigió el técnico de Cheste, mientras que en el corto periodo de interinidad de Óscar Sánchez el equipo mantuvo la portería a cero en uno de los dos partidos que dirigió el técnico del filial valencianista.

En la anterior campaña, con Corberán al frente del equipo, el Valencia terminó sin recibir gol en nueve de sus 38 partidos oficiales, es decir en un 24% de los partidos, una cifra que refleja las dificultades que tuvo para encontrar regularidad defensiva.

Desde su llegada, Aguirre ha conseguido que el equipo gane consistencia en defensa y, en los partidos sin tantos en contra, ha sumado siete puntos de los ocho logrados bajo la dirección del mexicano.

Con Aguirre el Valencia dejó la portería a cero ante Athletic (0-0), Elche (0-1) y Rayo Vallecano (0-1), mientras que en el resto de encuentros ante Racing de Santander (2-2), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3) recibió siete goles.

En los tres partidos que el equipo no sufrió gol en contra, 'el Vasco' empleó sistemas diferentes. Ante el Athletic, Aguirre alineó una línea de cinco defensas formada por Pablo Maffeo, César Tárrega, Pepelu, Justin de Haas y José Luis Gayà; mientras que en Elche optó por un doble lateral en la derecha, con Pablo Maffeo avanzado, y una línea formada por Arnau, Pepelu, Tárrega y Gayà.

En Vallecas, volvió centro de la defensa José Copete nueve meses después de su lesión meniscal en la rodilla izquierda junto a César Tárrega, que estuvieron acompañados en el lateral derecho por Arnau Martínez y en el izquierdo se situó Maffeo a pierna cambiada por las bajas de Gayà y Jesús Vázquez. En portería siempre ha estado Stole Dimitrievski.