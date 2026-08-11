El Valencia CF afronta una semana de doble ensayo: se medira al Teruel y busca segundo rival por confirmar

Debido al aplazamiento del primer encuentro de Liga ante el Betis, el técnico Carlos Corberán ve prioritario que el quipo continué rodándose para llegar en la mejor forma posible al estreno liguero frente al Celta de Vigo en Mestalla el 22 de agosto.
De esta forma, el conjunto valencianista planea disputar esta semana dos amistosos.
El primero ya cerrado, se disputará el miércoles 12 de agosto contra el CD Teruel, y el segundo amistoso que parecía estar prácticamente acordado con el Ibiza se ha caído en las últimas horas de este lunes, por lo que la opción más cercana y aún a falta de confirmar parece ser el Hércules.
Con estos dos amistosos, el Valencia CF dará por finalizada de manera oficial una pretemporada llena de altibajos tras cosechar un empate frente al Stoke City, dos victorias contra el Derby County inglés y Eldense y tres derrotas ante el Petro de Luanda angoleño, Castellón y Newcastle en el reciente Trofeu Taronja.