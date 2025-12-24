El triatleta David Cantero, elegido mejor deportista de 2025 del Proyecto FER

El deportista valenciano David Cantero fue elegido como el mejor deportista del año 2025 del Proyecto FER, tras sus éxitos cosechados durante el 2025 con la medalla de plata en las series mundiales de Australia y la de oro en la Copa del Mundo de Brasil como victorias más destacadas.

Cantero, natural de Aldaia, fue elegido como el deportista más destacado tras la votación celebrada en la octava edición de la tradicional gala navideña del Proyecto FER, impulsado por el empresario Juan Roig cuyo objetivo es ayudar a deportistas valencianos hacia sus objetivos deportivos, celebrada en el auditorio Paco Pons de la escuela de empresarios EDEM de València.

El triatleta agradeció en su discurso el impulso y el acompañamiento del Proyecto FER: “Desde que tenía 16 años, el apoyo del Proyecto FER fue fundamental y ha hecho mucho para que el deportista pueda crecer y los resultados vistos hoy son el mejor ejemplos”.

Cantero también hizo balance del año: “Habría firmado la mitad en enero. Ha sido un año increíble. Mi idea era ver cuál era mi nivel comparado con los mejores y ha sido un balance mucho más positivo de lo que yo podía esperar.

El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, cerró el acto con un discurso en el que agradeció la presencia de los deportistas: “Es un acto desenfadado que nos gusta compartir con vosotros y echar una mirada atrás.

Además, Gómez elogió la respuesta de los deportistas más jóvenes: “El año post olímpico suele ser de pausa, pero no ha sido así. El relevo necesario para la vida del proyecto deportivo en la Comunitat Valenciana y aquí es permanente”.

En el acto estuvieron presentes hasta veintisiete deportistas del Proyecto FER que consiguieron grandes resultados en campeonatos de España y de Europa tanto en categoría absoluta como de formación, aunque solo nueve entraron en la votación.