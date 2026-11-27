El Léleman Conqueridor tiene este sábado la oportunidad de poner el broche de oro a una semana de competición en la que ha conseguido dar un paso adelante. Después de imponerse al Grupo Herce Soria en Nou Moles y conseguir su primera victoria a domicilio ante el Servigroup Playas de Benidorm entre semana, los valencianos recibirán al CV SUAC Canarias (18:30 horas) con el objetivo de encadenar tres triunfos consecutivos en apenas ocho días.

El conjunto dirigido por Paulo Renan Bertassoni llega a la octava jornada de la Superliga Masculina con un balance de cuatro victorias y tres derrotas. Los valencianos han conseguido superar dos compromisos de máxima exigencia en los últimos días, firmando una de sus mejores actuaciones de la temporada ante el conjunto soriano y mostrando capacidad de reacción en un derbi autonómico que se puso cuesta arriba desde el inicio.

El escaso margen de recuperación entre encuentros será uno de los aspectos que deberá gestionar el cuerpo técnico, que apenas ha dispuesto de dos días para preparar la visita del conjunto insular. A esto, se suma los problemas físicos de varios jugadores, como Mauro Zelayeta que todavía no ha podido volver a pista desde las primeras jornadas. Juanmi González es otra de las piezas a las que Bertassoni tendrá que cuidar para esta jornada, mientras que Jonás Ponzio encadena varias jornadas haciendo sus puntos y los del Koko Linares, que por lesión tampoco ha podido participar.

El SUAC Canarias aterriza en Valencia sin haber conseguido estrenar su casillero de victorias después de siete jornadas. Sin embargo, los resultados del recién ascendido invitan a no confiarse. El conjunto canario ha sido capaz de llevar al quinto set al Grupo Herce Soria y de repetir esa actuación a domicilio ante el Unicaja Costa de Almería, dos rivales que han puesto en dificultades al Conqueridor esta temporada.

Los valencianos parten como favoritos, aunque deberán asumir esa condición ante un equipo necesitado de victorias y que ya ha demostrado su capacidad para competir ante plantillas llamadas a ocupar las primeras posiciones de la clasificación.

El encuentro supone una oportunidad para consolidar el crecimiento mostrado en las últimas jornadas y afrontar el mes de diciembre con una dinámica positiva. Para ello, el Léleman Conqueridor deberá mantener el nivel de concentración y exigencia de sus últimos compromisos. Nou Moles, donde los valencianos han ganado todos sus encuentros de Superliga y de pretemporada, será nuevamente el escenario en el que el Conqueridor buscará dar continuidad a su mejor semana en lo que va de temporada..