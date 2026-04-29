Sigue el Valencia - Atlético de Madrid el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al Atlético de Madrid este sábado a las cuatro y cuarto de la tarde con la necesidad de sumar fuera de casa para cerrar la salvación.

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Este sábado vive el Valencia Vs Atleti desde las cuatro menos cuarto de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Javi Mera, Fran Naranjo, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.