RADIOESTADIO VALENCIANO

Sigue el Celta de Vigo - Valencia desde Balaídos en el Radioestadio Valenciano

Sigue todos los partidos del Valencia CF en Onda Cero Valencia

ondacero.es

Valencia |

Sigue el Celta de Vigo - Valencia desde Balaídos en el Radioestadio Valenciano
Sigue el Celta de Vigo - Valencia desde Balaídos en el Radioestadio Valenciano | Onda Cero valencia

El Valencia visita al Celta de Vigo sin conocer la victoria a domicilio esta temporada en liga y lo hace en una situación de necesidad, porque está a tan sólo un punto del descenos. .

Un partido que vivirás gracias a Honda Quadies Ibertectno.

Este sábado podrás vivir el Celta de Vigo Vs Valencia desde la una y media de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia.

Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer