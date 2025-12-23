Sigue el Celta de Vigo - Valencia desde Balaídos en el Radioestadio Valenciano

El Valencia visita al Celta de Vigo sin conocer la victoria a domicilio esta temporada en liga y lo hace en una situación de necesidad, porque está a tan sólo un punto del descenos. .
Este sábado podrás vivir el Celta de Vigo Vs Valencia desde la una y media de la tarde
Con la narración de Sergi Lópezy el análisis de Diego Soto, Santi Marín y Alejandro Sahuquillo.