Los primeros pasos de Braulio Vázquez en su retorno a Valencia

Braulio Vázquez deja Osasuna 9 temporadas después para volver a Valencia previo pago de su cláusula, 290.000€ tal y como ha confirmado el equipo navarro, para asumir la dirección deportiva de un club que vive el peor momento deportivo de su historia.

Braulio Vázquez (Pontevedra, 1972) ejerció como director deportivo del Valencia entre 2010 y 2013, después de haber formado parte anteriormente de la estructura de fútbol del club y, desde 2017, ha ejercido como máximo responsable deportivo en Osasuna.

Los primeros pasos de Braulio en Valencia ya se han dado. El primero de ellos, una llamada telefónica a Óscar Sánchez, entrenador del Mestalla, para comunicarle que asume las riendas del equipo de forma interina.

El siguiente es el nuevo entrenador. Valverde es el objetivo nº1 aunque también el más complicado por varios motivos. Al margen del salario, el entrenador ya mostró en su momento desconfianza con la gestión de Amadeo Salvo, y viene de competir con Barcelona y Athletic Club por objetivos a años luz de la realidad del Valencia.

Pese a ello lo van a intentar, con varias opciones en la recamara. Mendilibar o Arrasate por ejemplo, incluso Rafa Benítez es uno de los candidatos a sentarse de nuevo en Mestalla con el objetivo de salir del descenso primero, y de luchar por ocupar un puesto europeo después.

La clave para el sí de Braulio

A todos sorprendió la llegada de Braulio, por muchos motivos. El primero, las reiteradas mentiras de Meriton a quienes han ocupado su lugar. El segundo, la situación deportiva del equipo en las últimas 5 temporadas y el tercero, el escaso margen de maniobra a nivel económico en el mercado.

Sin embargo, la petición del gallego ha sido aceptada por el Valencia: ser el quien maneje el presupuesto para reforzar el equipo y tome todas las decisiones, en principio, sin pasar por Singapur para ganar en agilidad, algo necesario en el fútbol profesional si acudes al mercado con poco presupuesto.

Ahora es turno para Meriton. Si quiere un equipo en Europa, el primer paso está dado. Ahora bien, tiene que estar acompañado de verdad, y con Meriton, la experiencia dice que cuentan los hechos y no las palabras.

Plantilla descompensada y plaga de lesiones

El mes de enero será clave para Braulio. Hay varias renovaciones por cerrar, entre ellas la de Gayá, capitán del equipo y que lucha por un puesto con Jesús Vázquez, hijo de Braulio y que ha arrancado mejor la temporada que el de Pedreguer, habrá que ver como gestiona esa situación.

Además, futbolistas que no contaban para Corberán, tendrán que ganarse el sitio desde cero con el nuevo entrenador. Dani Raba, e incluso jugadores como Otorbi y Córdoba del filial, o si Danjuma juega por decreto como lo hacía hasta ahora esta temporada.

Otra de las patatas calientes es la revisión, y en su caso renovación, de los servicios médicos del club al completo. Al margen de la evidente desconfianza de los futbolistas en el equipo médico, la realidad es que hasta 9 jugadores han sido baja en una misma jornada por lesión.

El último en caer César Tárrega, lo que dejaba sin centrales al equipo por las ausencias de De Haas, Diakhaby y Copete, los tres lesionados. De hecho, solo De Hass tiene el alta médica para el partido con el Alavés de mañana, por lo que está por ver si sale de inicio, y si lo hace, quien le acompaña.

Enero será clave por muchos motivos. La renovación a la baja de Gayá y una posible salida de Diakhaby, liberarían una importante cantidad de dinero para poder afrontar un necesario refuerzo de la plantilla, al margen de que el la propiedad quiera o no poner de su parte, junto con la salida, si puede darse, de aquellos jugadores con los que no cuente el nuevo entrenador.