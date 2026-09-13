El Valencia despide a Gourlay, Coberán y toda la estructura deportiva

El Valencia ha hecho oficial este domingo las salidas del entrenador y el CEo de fútbol. Con el equipo colista y tras un mal mercado, la propiedad ha decidido rescindir los contratos de Carlos Corberán, y el de Ron Goyelay y todo su equipo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo para los partidos ante Alavés y Real Sociedad antes del parón por selecciones de la próxima semana.

El comunicado

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.