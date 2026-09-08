Las declaraciones de Rodri que desnudan al Valencia: Una verdad que duele

La temporada para el Valencia no podía arrancar peor, de hecho es el peor arranque goleador en la historia del club, un hito más que consigue la entidad bajo la batuta de Meriton.

Tras la imagen "vergonzosa" ante el Depor, (así lo calificó el técnico del Valencia Carlos Corberán), la imagen contra el FC Barcelona no mejoró en absoluto, y menos contra un rival que te ha marcado 24 goles en 5 partidos, 5 de ellos el pasado domingo.

Con la grada protestando durante todo el encuentro contra jugadores, entrenador y directiva, y con un equipo a la deriva, sin identidad, sin soluciones y totalmente sobrepasado, Rodri fue sustituido en la segunda mitad cuando el marcador ya estaba decantado en favor del Barcelona.

Rodri, el protagonista involuntario

Las cámaras de Movistar + captaron un momento en el que el centrocampista hablaba con Pau Cubarsí, que también había abandonado el terreno de juego, y sus palabras fueron un fiel reflejo de la realidad de un club que necesita cuanto antes un cambio de rumbo.

En el banquillo ambos jugadores mantuvieron una conversación en la que el madrileño le decía al central: "Muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos".

Rodri, que acaba de llegar de nuevo a La Liga, le preguntó a Cubarsí por la situación del Valencia la pasada temporada: "Son malísimos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", a lo que Pau contestó con un "cerca de Europa".

"Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte", sentenció Rodri, en un intercambio sincero que duele y mucho, y que además desnuda la realidad paralela en la que vive instalado el club de Mestalla.