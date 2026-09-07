El Valencia Basket de Xavi Albert afronta su primera prueba oficial ante el Zaragoza

El Valencia Basket, que esta campaña estrenará nueva etapa con el técnico Xavi Albert en su banquillo, disputará este lunes en Benicarló (Castellón) su primer encuentro amistoso oficial de la pretemporada ante el Casademont Zaragoza.

El equipo valenciano ya jugó hace unos días un encuentro de entrenamiento en la pista del Movistar Estudiantes, un equipo de Primera FEB, aunque no se trató de un partido oficial puesto que no se disputó con un estricto cumplimiento de tiempos y de aspectos como las faltas personales.

Como en ese encuentro, Albert no podrá contar con el interior francés Neal Sako, que aún no se ha unido a los entrenamientos del equipo esta pretemporada tras haberse sometido a una intervención quirúrgica tras acabar el pasado ejercicio.

El Valencia cuenta con nueve fichajes para esta nueva campaña. Han llegado al club TJ Shorts, Mario Saint-Supéry, Gonzalo Corbalán, Armori Brooks, Mo Gueye y Dylan Osetkowski. También regresa al club Lucas Marí tras un año en la NCAA.

El alero finlandés Elias Valtonen es otra de las caras nuevas aunque en su caso tiene un contrato no garantizado mientras que el cubano Jasiel Rivero, que ya estuvo en la entidad, ha firmado un acuerdo de un mes para reforzar al equipo en este periodo de preparación.

El Casademont, después de su agónica salvación de la pasada campaña, seguirá dirigido por Gonzalo García y ha incorporado a los ex del Valencia Guillem Vives y Sergi García, a Jilson Bango, Laurynas Birutis, Nico Brussino, Roberts Blumbergs, Justin Jaworski y Caleb Homesley.

Para el equipo maño será su tercera prueba de pretemporada después de haber caído por 106-102 ante el Ilerna Lleida y haber ganado por 84-82 al La Laguna Tenerife.