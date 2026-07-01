Pepelu: " Tenemos ganas de que el club esté en la posición que se merece porque así lo marca la historia"

A menos de 24 horas de comenzar la pretemporada del Valencia 2026-27, mañana con el inicio de las pruebas médicas en el IMED, Pepelu ha atendido a los medios de comunicación en la presentación de las nuevas equipaciones y el nuevo balón de la FFCV para la próxima campaña.

Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras

El futbolista de Denia ha dejado claras las expectativas de cara a la próxima temporada: Al final "ya todos sabemos cómo acabamos la última temporada con esa espina, pero como he dicho antes, mañana tocará hablar del Valencia. Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia", ha dicho el jugador.

El centrocampista también se ha pronunciado sobre su futuro en el club al que llegó procedente del Levante en 2023: "De momento empiezo mañana en el Valencia, me vas a ver 100%".

Despedida de Mestalla

Este año el Valencia dice adiós a Mestlla, y "va a ser emotivo todo lo que vamos a vivir, sobre todo pensando en lo que puede ser Mestalla para la gente y para los jugadores y es un motivo y extra más para crecer y dar todo lo que tenemos para despedir Mestalla como se merece", ha expresado uno de los capitanes del equipo.

Todo el mundo sabe "que es el último año, sabes que tienes ese gusanillo por como se va a despedir en Mestalla, no solo por nosotros, sino por la afición, por todo al que le gusta el fútbol un estadio como Mestalla que es algo que no se va a volver a repetir, pues siempre tienes ese gusanillo, hemos visto que es contra el Elche esperemos que tanto el club como afición como nosotros estemos a la altura de despedir a Mestalla como se merece porque ha sido algo increíble", ha declarado el valenciano sobre la despedida de Mestalla.