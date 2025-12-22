Pedro Martínez: "Tuvimos muchos problemas ante Forrest

El entrenador del Valencia Basket Club, Pedro Martínez, admitió que tuvieron "muchos problemas" en la defensa a Michael Forrest, jugador que anotó 30 puntos y fue clave en la victoria del UCAM Murcia por 92-80, y consideró que el cuadro grana "está arriba sin que le hayan regalado nada y lo está haciendo muy bien".

"Hay que felicitar a Murcia porque jugó un muy buen partido y nosotros tuvimos muchos problemas para frenar a Forrest, que estuvo muy vertical y demostró que es un gran jugador. En el final del segundo cuarto, cuando el partido estaba más o menos igualado, nos fuimos con malas sensaciones al descanso y el inicio del tercer cuarto también fue malo por nuestra parte y nos dominaron", comentó al hacer su valoración del partido el veterano técnico barcelonés, de 64 años.

"Ya está. Toca cerrar este partido, analizarlo y pensar en los siguientes. No buscamos excusas ni antes ni después y hay que admitir que el rival fue mejor que nosotros, jugó muy bien y defendió a gran nivel, y nos preparamos lo mejor posible para el próximo encuentro", añadió.

"Sabíamos que sería un partido muy difícil ante un equipo que está arriba sin que le hayan regalado nada y lo está haciendo muy bien en la competición", apostilló.