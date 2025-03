Pedro Martínez: "Hemos de hacer que les pese que les hemos ganado ya dos veces"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró antes de afrontar este miércoles los cuartos de final de la Eurocopa a partido único ante el Cluj-Napoca que el "vértigo" de quedar apeados será compartido con el equipo rumano y que deben hacer que a su rival le pese el hecho de que les han ganado dos veces ya esta campaña.

"Les hemos ganado dos veces y hemos de hacer que eso pese en su consciencia y en su subconsciencia. En el partido allí llegamos a perder de 14 y lo remontamos. En casa tuvimos un segundo cuarto extraordinario, casi imposible de repetir y decidimos", recordó en una rueda de prensa.

"Son un buen equipo pero les hemos ganado dos veces y lo prefiero a que nos hubieran ganado ellos dos, Vamos con buen ánimo y a demostrar que le vamos a ganar la tercera. Pero esperamos al mejor rival posible, no esperamos que nos regale nada. Vamos a jugar bien, a hacer las cosas bien hechas, a disfrutar y a sufrir", añadió.

Vamos a jugar bien, a hacer las cosas bien hechas, a disfrutar y a sufrir

El técnico asumió que pueden tener miedo por "el vértigo que te da quedar eliminado" pero dijo que esa sensación es compartida con su rival. "No tiene sentido gastar mucha energía en esa posibilidad y que no la compartamos", apuntó.

"No tenemos para eso una estrategia determinada. Tenemos jugadores de cierta experiencia. La mejor preparación es estar centrados en la siguiente acción del juego, no pensar mas allá y que los jugadores asuman su responsabilidad", apuntó.

Además, avanzó que espera poder contar con el exterior dominicano Jean Montero, que se perdió el último partido por un esguince en el tobillo izquierdo. "A ver cómo está hoy. Si puede entrenarse y en qué condiciones pensamos que nos puede ayudar pero lleva mucho parado. No tenemos miedo de que pueda recaer, eso sería más en una lesión muscular, pero entre la ventana de selección y la lesión lleva tiempo fuera de ritmo y de la dinámica del equipo", señaló.

El entrenador dijo que preparan el encuentro como cualquier otro aunque no sean iguales "las consecuencias de ganar o perder". "No le hemos de dar muchas más vueltas, hemos de dar nuestro máximo", destacó.

"No podemos ser catastrofistas. Lo que venga, lo afrontaremos. Esto es deporte no son matemáticas. Podríamos decir que hemos quedado primeros o que tenemos mejor presupuesto pero el problema y lo bonito es que es deporte y es bastante imprevisible. Vamos a intentar hacer las cosas que dependan de nosotros y ser optimistas", explicó.

El entrenador habló de cómo afrontar tácticamente este tipo de partidos 'a vida o muerte' y de las alternativas que puede plantear. "Tenemos que pensar que el partido se puede complicar y delante de las complicaciones lo que debes hacer es usar cosas que ya hemos hecho. No tendría mucho sentido hacer algo que no hemos hecho o no hemos entrenado mucho. Hemos de tener diferentes opciones de cosas que hemos entrenando", avanzó.

Preguntado por la influencia en el equipo rumano de Zavier Simpson admitió que se trata de un "muy buen jugador", destacó que es rápido tanto "a derechas como a izquierdas" y que tira bien pero destacó sobre todo que es "seguramente el mejor pasador de la competición".

Dijo que tratarán de que "no genere mucho juego" y que asumen que hará puntos pero que tratarán de que no sea "con grandes porcentajes".

"Ojo al otro base que tienen, (Adam) Mokoka. Muchas veces juegan juntos. Es muy físico y penetra mucho. Los escoltas, DJ seeley y (Sasu) Salin están muy contrastados en la acb. En ataque es un equipo que juega muy bien", explicó.

El entrenador del conjunto 'taronja' dijo que no le pide a la Fonteta nada más allá de "lo de siempre". "Es un día de trabajo, no es el mejor momento para llenarla pero tenemos claro que los que vengan, vendrán a tope", destacó.

Pedro Martínez cumplió este lunes 35 años de su debut en un banquillo profesional pero dijo que no es mucho "de mirar atrás" y que está centrado en el partido ante el equipo rumano. EFE