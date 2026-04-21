Más de Uno Valencia, en el "corazón" de Encamina

La consultora tecnológica Encamina lleva 25 años a la vanguardia de la innovación y la creatividad con el objetivo de cambiar la forma de trabajar de las organizaciones por dentro.

Microsoft Partner of the Year

Con sede en Puerto de Sagunto, donde nació hace un cuarto de siglo, y también en Madrid y Tenerife, Encamina ha sido reconocida como Microsoft Partner of the Year, título que valora especialmente la excelencia, la ética de trabajo y la forma diferente de hacer tecnología de la entidad valenciana.

Origen

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, Más de Uno Valencia se trasladó este martes al "centro de operaciones" de la tecnológica. Origen es el nombre de sus principales oficinas, ubicadas en el Puerto de Sagunto, y el "corazón simbólico" de una empresa cuya filosofía, "Piensa en colores", traslada a todas sus decisiones.

Protagonistas

El espacio está protagonizado por Hugo de Juan, CEO y socio fundador de Encamina, Alberto Díaz Martín, director de Innovación y Tecnología y Pako Giménez, Corporate Director y socio fundador de la entidad, que abordan cómo conectar creatividad con negocio, tecnología y cultura, el futuro de la IA y la visión de una marca que evoluciona e innova cada día.