Pablo Maffeo se convierte en nuevo jugador del Valencia CF

El día de ayer fue cuanto menos movido para el Valencia CF, cuando todo parecía ponerse de cara para el conjunto valencianista con el fichaje de Arnau Martínez, el Girona CF le cierra de momento la puerta de salida al lateral derecho catalán.

Un acuerdo que estaba muy cerca de realizarse por una cantidad de 4 millones más variables fáciles de cumplir. Fue en ese momento tras la negativa del conjunto catalán, cuando el Valencia CF activó en la tarde de ayer la opción Maffeo, un nombre que la dirección deportiva tuvo en su radar para reforzar el lateral derecho al finalizar la temporada pasada con el Mallorca, pero que finalmente acabo fichando por el Olimpyakos.

La operación con el conjunto griego se ha cerrado en forma de cesión con opción de compra cercana a los 3 millones de euros. De esta forma, Carlos Corberán ya cuenta con lateral derecho para el primer partido de la temporada el sábado 22 de agosto frente al Celta de Vigo.

Su llegada a Valencia está prevista para la madrugada de mañana en un vuelo procedente desde Atenas.