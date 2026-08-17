Danjuma será importante para Corberán si decide quedarse, pero tendrá que ganarse la titularidad

El club cuenta con Danjuma, y quiere que demuestre que puede ser importante en la plantilla de un Valencia que quiere aspirar a Europa. Ese es el resumen del 'caso Arnaut', que ha sufrido varios vaivenes desde que arrancó la pretemporada.

El holandés arrancó el trabajo con dudas respecto a su peso dentro de la plantilla, pero el trabajo en pretemporada ha hecho que la situación ahora sea diferente. De hecho el entrenador habló con el jugador para mostrarle su satisfacción por el paso que había dado al frente, y en esa reunión el jugador le pidió la titularidad al de Cheste.

La respuesta del club y del técnico ha sido tajante: se lo tiene que ganar. No se puede prometer la titularidad por decreto a ningún jugador, porque eso es algo que se gana día a día, más si se tiene en cuenta la segunda vuelta que hizo el holandés en la que su rendimiento estuvo muy lejos del esperado.

El PSV contacta con el Valencia por el delantero

Esta situación de incertidumbre ha hecho que los agentes del futbolista sondeen opciones, hasta el punto de que el PSV ha contactado con el Valencia para conocer la situación del jugador que tiene una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de euros.

Además hay que recordar que el 50% de los derechos del jugador son propiedad del Villarreal, que se reservó esa opción cuando traspasó al holandés al Valencia CF.

En cualquier caso, el Valencia cuenta con Danjuma y el jugador, si del club depende no saldrá eeste verano, ahora bien, con el mercado abierto todo puede suceder, y si el jugador tiene una propuesta que contente a las partes, habrá que ver que sucede.