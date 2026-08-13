Elías Valtonen firma por el Valencia Basket con un contrato no garantizado

Semana de fichajes en el Valencia Basket, tras la incorporación de Mo Gueye, el equipo taronja aprovecho el revuelo del eclipse para anunciar la incorporación de Elías Valtonen con un contrato no garantizado hasta final de temporada, si finalmente se ratifica.

El jugador llega libre tras su etapa en el Covirán Granada, donde la pasada campaña promedió 9,8 puntos, 3,1 rebotes y 1,3 asistencias, con un 37,1% de acierto en triples. Además, acumula 118 partidos en la Liga Endesa en cinco temporadas.

Valtonen, de 27 años, comenzó su carrera profesional en Alemania antes de llegar al Baxi Manresa en 2021. Posteriormente también paso por los Rostock Seawolves, donde se consolidó como un jugador importante

Internacional con Finlandia desde 2020, ha disputado un EuroBasket, un Mundial y el EuroBasket de 2025, donde su selección alcanzó las semifinales. El alero llega a Valencia Basket para reforzar el juego exterior del vigente campeón de liga.