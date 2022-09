Victoria del Léleman Conqueridor Valencia y pase a semifinales de la Copa Comunitat

LEER MÁS El Léleman Conqueridor Valencia jugará en la Universitat Politècnica

El Léleman Conqueridor ha logrado el primer triunfo de la temporada tras vencer en los cuartos de final de la Copa Comunitat Valenciana al Club Voleibol Valencia por tres sets a cero. El conjunto que dirige Fabián Muraco no dio opción a su rival, que disputará esta temporada la Superliga 2, y mostró una gran superioridad en el saque y en la red para llevarse el triunfo y el pase a semifinales, donde ya espera el CV Xàtiva.

Un ‘derbi’ siempre es un ‘derbi’ y los jugadores, pese a la amistad que tienen entre ellos, sabían de lo especial de este encuentro. La superioridad del Léleman Conqueridor Valencia era previsible, puesto que el simple hecho de jugar una categoría superior ya se presupone como un nivel más en cuanto al nivel técnico y físico de los jugadores. Sin embargo, la motivación por parte del Club Voleibol Valencia también se hacía patente desde el calentamiento y prueba de ello fue el buen juego de inicio en los locales, que consiguieron aguantar al conjunto de Fabián Muraco en los primeros compases. Pero la alegría de los pupilos de Pablo Díaz duró muy poco, hasta que el nivel de acierto en el saque subió en el Conqueridor, que les distanció en el electrónico y les llevó a cerrar el primer parcial por 16-25.

En el segundo set Valencia realizó un cambio en la distribución y el ataque y, unido a los múltiples errores en el saque de Conqueridor, permitió ver un juego más igualado. Gracias al buen trabajo en bloqueo de los centrales y al alto nivel en recepción, Conqueridor se hizo con el tercer set sin desmerecer el trabajo del CV Valencia, que ofreció multitud de variantes en el juego y que no se rindió en ningún momento (17-25).

El tercer parcial sirvió para dar entrada a muchos ex también del Club Voleibol Valencia, lo que hizo más especial todavía el encuentro. El juego de Conqueridor, sin embargo, no se resintió con los menos habituales y demostraron los resultados de la larga pretemporada, de más de dos meses para algunos. Así, los de la máxima división del voleibol nacional se pusieron por delante desde el principio y no perdieron el liderato en el electrónico hasta el final del set, que concluyó con 13 a 25.

CV Xàtiva, rival en semifinales

El conjunto que dirige Fabián Muraco se enfrentará en semifinales de la Copa Comunitat Valenciana al CV Xàtiva, conjunto de la Superliga 2 masculina, que venció en cuartos de final al SDVP Villena-Petrer por incomparecencia de los segundos. El equipo setabense, es uno de los clubes históricos en el voleibol de la Comunitat Valenciana, por lo que se antoja un partido de alto nivel con una afición que aprieta y lleva en volandas a los suyos en cada partido.