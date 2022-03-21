El Valencia CF envía a 14 jugadores con sus selecciones

Hasta 14 internacionales valencianistas marchan con sus selecciones en este parón de La Liga. Muchos de ellos ya se encuentran concentrados con sus respectivos combinados en partidos amistosos, de repesca para el Mundial de Qatar y clasificatorios para ese mismo Mundial y Europeo Sub 21.
SOLER Y GUILLAMON (ESPAÑA) AMISTOSOS
-VS ALBANIA EN CORNELLÁ
-SÁBADO A LAS 19:45
-VS ISLANDIA EN LA CORUÑA
-MARTES 29 LAS 20:45
RACIC (SERBIA) AMISTOSOS
-VS HUNGRIA EN BUDAPEST
-JUEVES A LAS 19:30
-VS DINAMARCA EN COPENHAGUE
-MARTES 29 A LAS 18:00
COMERT (SUIZA) (AMISTOSOS)
-VS INGLATERRA EN WEMBLEY
-SÁBADO A LAS 18:30
-VS KOSOVO EN ZURICH
-MARTES 29 A LAS 18:00
MAMARDASHVILI (GEORGIA) (AMISTOSOS)
-VS BOSNIA EN ZENICA
-VIERNES A LAS 20:45
-VS ALBANIA EN TIRANA
-MARTES 29 A LAS 20:45
GUEDES (PORTUGAL) (REPESCA MUNDIAL)
-VS TURQUIA EN OPORTO
-JUEVES A LAS 20:45
-VS GANADOR DEL ITALIA-MACEDONIA EN OPORTO
-MARTES 29 A LAS 20:45
MAXI GOMEZ (URUGUAY) CLASIFICACIÓN QATAR
-VS PERÚ EN MONTEVIDEO
-VIERNES A LAS 00:30
-VS CHILE EN SANTIAGO
-MIERCOLES 30 a la 1:30
ALDERETE (PARAGUAY) CLASIFICACIÓN QATAR
-VS ECUADOR EN CIUDAD DEL ESTE
-VIERNES A LAS 00:30
-VS PERU EN LIMA
-MIERCOLES 30 A LA 1:30
YUNUS MUSAH (ESTADOS UNIDOS) CLASIFICACIÓN QATAR
-VS MEXICO EN CIUDAD DE MEXICO
-VIERNES A LAS 00:30
-VS PANAMA EN ORLANDO
-LUNES 28 A LA 1:00
-VS COSTA RICA EN SAN JOSÉ
-JUEVES 31 A LAS 3:05
HELDER COSTA (ANGOLA) AMISTOSOS
-VS GUINEA-BISSAU EN EL ALGARVE
-SABADO 26 DE MARZO
-VS GUINEA ECUATORIAL EN EL ALGARVE
-MARTES 29 DE MARZO
ILAIX (GUINEA) AMISTOSOS
-VS SUDAFRICA
-VIERNES A LAS 18:00 EN FRANCIA
-VS ZAMBIA
-MARTES 29 DE MARZO
BRYAN GIL (ESPAÑA SUB 21) (CLASIFICACIÓN EUROPEO)
-VS LITUANIA EN TALAVERA DE LA REINA
-VIERNES A LAS 20:45
-VS ESLOVAQUIA EN ZILINA
-MARTES 29 A LAS 16:00
JESÚS VAZQUEZ Y MOSQUERA (ESPAÑA SUB19) RONDA ÉLITE
-VS AUSTRIA EN LA NUCIA
-MIÉRCOLES A LAS 18:00
-VS DINAMARCA EN BENIDORM
-MARTES 29 A LAS 18:00