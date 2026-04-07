La Unió cifra en cuatro millones de euros las pérdidas en el campo por las heladas de marzo

Las bajas temperaturas y heladas registradas a finales de marzo en algunas zonas de la Comunitat Valenciana han afectado la brotación de cultivos como el caqui, frutales de verano y almendro, con unas pérdidas que la Unió Llauradora cuantifica en una estimación inicial de cuatro millones de euros.

Según la organización agraria, los daños se centran en unas 1.200 hectáreas de cultivo y las comarcas más afectadas son la Vall d'Albaida, la Costera y la Ribera Alta, en la provincia de Valencia, aunque en alguna otra también observa daños.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha apuntado que las heladas se han producido "en un momento especialmente sensible y crítico, cuando los cultivos se encuentran en fase de floración y desarrollo del botón floral, lo que multiplica el impacto del frío".

"La afección directa a la floración puede derivar en una reducción significativa del cuajado y, por tanto, de la producción final, aunque habrá que esperar a la evolución para comprobar la magnitud", ha destacado.

Para la organización agraria, este tipo de adversidades meteorológicas, "cada vez más frecuentes" fuera del calendario habitual, evidencian la necesidad de "adaptar las políticas agrarias y los instrumentos de cobertura de riesgos dentro del actual sistema de seguros agrarios".

La Unió recuerda que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios, aunque solicitará que se agilicen las peritaciones de las parcelas afectadas.

También pedirá la concesión de ayudas directas a los afectados por parte de la Generalitat y la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, además de la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social, el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios y la reducción del índice de rendimiento neto en el IRPF. Otra de las medidas que reclamará es el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.