Todas las comunidades del PP, incluida la valenciana, plantan en el Gobierno en la sectorial sobre menores migrantes

La Comunitat Valenciana ha sido una de las que, junto con el resto de las comunidades presididas por el PP, a excepción de Ceuta, no han acudido a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia prevista para este miércoles, en la que la Ministra de Juventud, Sira Rego, iba a informar sobre el real decreto que establece el mínimo de plazas de las que debían de disponer las comunidades para el acogimiento de menores migrantes no acompañados.

La ministra ha aseguado que con este plantón de las comunidades gobernadas por el PP lo único que demuestran es que están abrazando las tesis racistas de Vox.

Desde la Generalitat Valenciana, la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, justifica su ausencia en la Conferencia Sectorial por ser una convocatoria ilegal y lamenta que el Gobierno continúe con el reparto de menores migrantes sin planificación.

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La responsable de Servicios Sociales ha recordado que la Generalitat mantiene una ofensiva legal activa para frenar lo que considera una invasión de competencias y un riesgo para la sostenibilidad del sistema de protección. Por un lado, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025. La Generalitat considera que esta norma vulnera las competencias exclusivas autonómicas en asistencia social y protección de menores, además de quebrantar el principio de autonomía financiera al obligar a asumir gastos no presupuestados.