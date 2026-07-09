PREVISIÓN

Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas este jueves y llegaran a 42º en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha vivido este jueves, cuarto día de la ola de calor, una nueva noche tórrida con temperaturas que esta madrugada han alcanzado los 31,1 grados

EFE

Valencia |

El mapa del calor extremo: radiografía de las ciudades españolas más golpeadas por las altas temperaturas
El mapa del calor extremo: radiografía de las ciudades españolas más golpeadas por las altas temperaturas | Pixabay

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves, cuarto día de la ola de calor, el aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas de 41 grados en el interior sur de Valencia, de 40 grados en el litoral sur de Valencia y de 39 grados en el litoral de Alicante y en el interior norte de Valencia.

Además, se establece aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Alicante por máximas de 39 grados, en el litoral norte de Valencia y el interior sur de Castellón por máximas de 37 grados, y en el litoral sur de Castellón por máximas de 36 grados.

El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana, con alto riesgo de tormentas secas en el interior de Castellón y posibilidad en el litoral de Castellón.

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este jueves poco nuboso con intervalos de nubes altas, por la tarde podrían producirse chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón y las temperaturas no variarán o bajaran ligeramente y se esperan valores significativamente elevados en general.

Previsión viernes

El viernes predominará el cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, localmente notable en el caso de las máximas en el sur y en el interior de Valencia, y el viento será flojo variable, predominando la componente este por la tarde y con intervalos de intensidad moderada en el interior norte de Castellón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid