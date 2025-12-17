Suárez insiste en que la amenaza de colapso de Forata impidió centrarse en el Poyo

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha testificado este miércoles ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que la amenaza de colapso de la presa de Forata impidió centrar la atención en lo que sucedía en el barranco del Poyo y la comarca de l'Horta Sud. Suárez comparece ante la instructora por segunda vez, dado que el pasado 4 de diciembre ya lo hizo durante cerca de ocho horas y fue imposible que todos los letrados personados concluyesen su interrogatorio.

En esta segunda comparecencia, los abogados de las acusaciones han interrogado a Suárez sobre cómo se abordó la emergencia en los núcleos urbanos de l'Horta Sud aquel 29 de octubre de 2024. Según han explicado fuentes conocedoras de su declaración, Suárez ha indicado que a partir de las 19:30 horas se tuvo constancia de la "generalización" de problemas en municipios como Picanya, Paiporta o Massanassa, pero que no recuerda que esa información llegase en relación con el barranco del Poyo, que recuerda municipios, no barrancos o ramblas. Este alto cargo ha afirmado que no se "conectaron" los incidentes con el cauce en el que se estaban produciendo.

Preguntado por el hecho de que los directores de la emergencia ya fuesen conscientes por la mañana de la especial relevancia del río Magro y de la rambla del Poyo, Suárez ha explicado que por la mañana se declaró la alerta hidrológica en ambas cuencas pero que por la tarde se había registrado un descenso del caudal del Poyo. El subdirector de Emergencias ha insistido en que conocieron de incidentes en el Poyo desde las 17:30 horas, pero que la atención estaba puesta en la presa de Forata y que eso impidió centrarse en el cauce que acabó asolando l'Horta Sud.

Ha explicado también que, una vez constituido el Cecopi, a las 17 horas, él no tuvo información concreta de los casos que iban entrando en Emergencias, más allá de un mapa de calor con las zonas más afectadas. A pesar de esto, ha señalado que el Cecopi no estuvo aislado, sino que se comunicaba con la sala del 112.

En relación a las medidas que se estudiaron para proteger a la población, Suárez ha explicado que inicialmente se planteó la posibilidad de la evacuación y después del confinamiento, medidas sobre las cuales se expresaron dudas legales en debates que, a su juicio, se alargaron en el tiempo.

Además, ha afirmado que él tuvo conocimiento del primer fallecido alrededor de las 20:30 horas y que fue el entonces máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, quien le informó, y que no recuerda que la consellera Salomé Pradas le informase de ello, a pesar de que la entonces titular de Justicia e Interior envió un mensaje al jefe de gabinete de Carlos Mazón con esta noticia más de cuatro horas antes, a las 16:28 horas.