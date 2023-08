Rubén Baraja sigue esperando fichajes

Rubén Baraja sigue esperando que el Valencia pueda cerrar alguna de las operaciones que tiene abiertas a pocos días de que se cierre el mercado. Su discurso no ha variado ni cuando se consiguieron dos victorias consecutivas ni al sufrir la primera derrota de la temporada frente a Osasuna.

"Quedan pocos días y espero que se puedan cerrar algunas cosas", afirmaba el entrenador en rueda de prensa tras el encuentro ante CA Osasuna. Y volvía a recalcar las necesidades que tiene el equipo "necesitamos variantes ofensivas, diferentes posibilidades porque los partidos se pueden complicar. Tenemos que encontrar a esos jugadores que nos den estas opciones".

Sobre la derrota

Al respecto de esa primera derrota aseguraba estar enfadado con el gol encajado casi al final del encuentro y que supuso la derrota. También se quejaba de que pudo haber falta previa sobre Gayá en el córner. "Estoy enfadado con la última acción del partido. Realmente me enfada esta situación. En un partido que se había puesto tan difícil... que no puedes ganar porque realmente nos ha costado encontrar el empate. En la última acción pasan cosas que no debemos consentir si queremos sumar puntos. La primera es que no sé si hay una falta previa a José, si le empujan... pero bueno, luego dejamos salir el balón cuando la podemos sacar de la zona de peligro. Luego es el córner en el que nos ganan las dos acciones. En el último minuto. Y esto al final es una cosa que me enfada".