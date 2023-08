Hugo Duro: "El segundo gol... si hablo no juego más en un mes"

El Valencia cayó derrotado ante Osasuna en el último suspiro. El gol de Osasuna vino precedido por una falta a Gayá de Nacho Vidal que el colegiado no pitó. En su lugar dio un córner a favor de Osasuna que a la postre resultaría definitivo.

El delantero valencianista Hugo Duro, autor del gol del Valencia, se quejaba en Dazn de esa circunstancia. "El segundo gol... si hablo no juego más en un mes así que no voy a hablar. Son cosas con las que hay que lidiar. A por el Alavés la semana que viene", afirmaba el ariete.

Al respecto del fin a su sequía goleadora afirmaba que "lo he pasado mal esta semana y gracias a ellos he podido jugar. Me alegro por ellos porque curran conmigo demasiado. Serán los primeros a los que se lo agradezca, no tengo palabras para ellos. Ha sido un año bastante malo. Esperemos que esto sea el comienzo de algo mejor, que es lo que tiene que ser".