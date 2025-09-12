La Red Universitaria por Palestina plantea como "indefinido" el encierro actual en la UV contra el "genocidio" en Palestina

Miembros de la Red Universitaria por Palestina han iniciado un encierro indefinido en el claustro del edificio de La Nau de la Universitat de València para denunciar el "genocidio" en la franja de Gaza. El encierro lo protagonizan una veintena de trabajadores de las dos universidades públicas, la Universitat de València y la Universitat Politécnica, que consideran que el curso no puede comenzar con normalidad con lo que está ocurriendo en Palestina.

Una de las portavoces, la profesora de la Facultad de Física de la UV Nuria Garro, ha recordado que la campaña se lleva a cabo también "en muchos centros de Secundaria y de Primaria". Exige que las universidades rompan su relación con Israel y se creen grupos de trabajo para reconstruir las universidades en Palestina. Núria Garro es profesora de Física de la UV.

"Hemos decidido tomar esta medida de presión porque vemos una escalada en el genocidio imparable, con la hambruna y las atrocidades que nos impiden seguir con nuestra vida cotidiana y cómplice de esta situación", ha añadido.

Según Garro, "las autoridades e instituciones que deberían estar reaccionando están inactivas, no van mas allá de declaraciones y pensamos que en esas situación las universidades pueden tener un papel más activo".

"Hemos tenido algún avance con las universidades valencianas pero los consideramos insuficientes; estamos aquí para pedir medidas concretas y severas de ruptura de relaciones académicas y de investigación con universidades israelíes, y concluir convenios y acuerdos con empresas que se están lucrando con este genocidio", ha apuntado.

Además, la profesora universitaria ha incidido en llevar a cabo una línea de acción de cooperación en la reconstrucción de universidades palestinas: "En pocos meses las universidades de Gaza fueron destruidas en 2023 y pensamos que debemos contribuir a poner en marcha de nuevo el sistema educativo en la Franja de Gaza".

Desde la Red Universitaria por Palestina invitan a la ciudadanía a acompañarlos durante el día en este encierro, ya que por la noche solo pueden permanecer dentro del edificio miembros de la Universitat. Los convocantes del encierro han aceptado una propuesta de reunión este lunes con cuatro vicerrectores de la UV. "Dependiendo de su postura ante nuestras peticiones, decidiremos cómo seguir", ha concluido

Este sábado hay convocada a partir de la siete de la tarde una manifestación, que saldrá de la plaza del Ayuntamiento, para denunciar el genocidio en la franja de Gaza.