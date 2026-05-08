Un recurso obliga al Ayuntamiento a paralizar la renovación el contrato de la teleasistencia municipal

Un recurso ha obligado al Ayuntamiento de València a suspender de manera cautelar el proceso de licitación del contrato para renovar la gestión del servicio municipal de teleasistencia. Según ha sabido Onda Cero, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) ha recurrido los pliegos que regulan las condiciones del concurso. De esta manera, tal y como marca la legislación en estos casos, el proceso quedará bloqueado hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Centrales (TACRC) se pronuncie sobre el recurso de la patronal de las empresas de teleasistencia.

El contrato actual de este servicio municipal expira el próximo 30 de junio y, aunque era posible extenderlo con una prórroga de dos años más, el gobierno local decidió no echar mano de esa posibilidad y lanzó la nueva licitación el pasado mes de abril. El ejecutivo municipal asegura que el nuevo contrato permitirá duplicar el número de beneficiaros de este servicio, para atender hasta 12.000 mil solicitudes frente a las 6.488 personas atendidas actualmente.

El Ayuntamiento ha reservado más de 12 millones de euros para dotar la gestión del servicio durante los próximos tres años (con dos posibles prórrogas de un año cada una), que es el período de vigencia que plantea la licitación. Se trata de un recurso destinado a reforzar la autonomía de personas mayores o con discapacidad o situación de dependencia, que pueden recibir atención personalizada y respuesta inmediata durante las 24 horas de todos los días del año.

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El servicio lo pueden solicitar las personas mayores de 60 años que viven solas o que conviven con otras personas en un situación similar de edad o discapacidad, así como personas menores de 65 con una discapacidad reconocida oficialmente o una pensión de incapacidad permanente.