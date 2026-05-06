EDUCACIÓN

El proceso de admisión escolar para niños de tres años en la Comunitat Valenciana se prolongará hasta el 18 de Mayo

El proceso de admisión se inicia este jueves 7 de Mayo y podrá realizarse telemáticamente a traves del portal Adminova.

Amparo Sánchez

València |

Segovia
Niños en el colegio | Onda Cero Segovia

Este jueves se abre el plazo de admisión en los centros educativos para los niños nacidos en 2023 que se incorporan por primera vez al sistema educativo y cuyo proceso se prolongará hasta el 18 de Mayo. Como novedad se da la posibilidad del cambio de lengua base dentro del mismo centro siempre que existan vacantes.

La previsión es que se escolaricen 35.378 niños de tres años en la Comunitat Valenciana el próximo curso de ellos 13.078 corresponden a la provincia de Alicante; 4.206 a la provincia de Castellón y 18.094 a la de Valencia. De las unidades ofertadas 1500 corresponden a centros públicos y 528 a centros concertados. Según Jorge Cabo, director general de Centros Docentes, a pesar de reducirse en 226 el número de niños, respecto a este curso, se incrementan en 6 las unidades.

Se presta especial atención a las zonas en riesgo de despoblación donde se mantendrán las aulas con tres alumnos y se creará una segunda unidad cuando haya cinco alumnos. El próximo curso también se incrementarán las unidades específicas de atención a menores con necesidades especiales con la creación de 36 unidades nuevas.

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