Pérez Llorca está "orgullosísimo" de haber podido garantizar el futuro de Ford Almussafes

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado este jueves "orgullosísimo" de haber podido "garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la Comunitat Valenciana como Ford" y ha dicho no estar preocupado por las reticencias de Estados Unidos después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, criticara este miércoles la alianza estratégica de Ford alcanzada en julio con la automovilística china Geely para la explotación conjunta de su fábrica en Almussafes.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la presentación del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante), Pérez Llorca ha destacado que para poder llegar a ese acuerdo "se han involucrado las administraciones".

Por su parte, desde la Conselleria de Industria han indicado que tras las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos nada ha cambiado respecto a la alianza de Ford con Geely y han señalado que para el Consell este es un proyecto estratégico en el que siguen trabajando y manteniendo conversaciones con Ford para acompañar las nuevas inversiones necesarias.

Reacciones sindicales en Ford

El sindicato mayoritario en la planta de Ford en Almussafes, UGT, ha solicitado a la dirección de la empresa que se "aísle de este ruido geopolítico" tras la advertencia del Gobierno de Doland Trump sobre sus alianzas con empresas chinas y se centre en el acuerdo salarial para los próximos cuatro años que permitirá situar la factoría "de nuevo en el mapa" y hacerla "grande de nuevo".

Así lo ha manifestado el secretario general de la sección sindical de UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra. Además, Parra ha reivindicado que la plantilla de Almussafes ha demostrado ser capaz de responder "bajo cualquier escenario global", por lo que ha pedido a la dirección "que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo que estamos construyendo, el acuerdo 2030, que va a permitir poner Almussafes de nuevo en el mapa y, por qué no decirlo, hacer la factoría grande de nuevo".

Nuevo acuerdo laboral

Precisamente, la dirección de Ford ha presentado este jueves a la representación legal de los trabajadores en la mesa de negociación una "oferta final" del nuevo acuerdo laboral para los próximos cuatro años, hasta 2030, que comprende como grandes ejes un incremento salarial por encima del IPC, incrementar la gratificación extraordinaria, incentivos por lanzamiento de nuevos programas, producir en sábados si el volumen de fabricación lo requiere, anticipo de jornadas industriales, extensión del uso del permiso médico de cabecera y actualización del plus de distancia.

En la oferta, la compañía señala que la propuesta es "realista" y "heredera natural" del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que resalta que ha permitido llevar a la planta "hasta la situación actual" y garantizar "la carga de trabajo y el futuro de la factoría", según la información facilitada por sindicatos. Los términos de aquel acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026 y estaban condicionados a la fabricación de los modelos eléctricos de Ford.