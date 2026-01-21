Pérez Llorca anuncia una inversión extraordinaria de 10 millones para promocionar la Comunitat

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles una inversión extraordinaria de 10 millones de euros adicionales al plan de medios anual, que ascenderá en conjunto a los 19 millones de euros, para promocionar la Comunitat Valenciana en el mercado nacional e internacional.

Así lo ha avanzado durante la presentación del Día de la Comunitat Valenciana en la 46ª. Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid.

Pérez Llorca ha inaugurado la participación de la Comunitat con un minuto de silencio por la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz. El president, que ha estado acompañado por la Consellera de turismo, Marian Cano, ha destacado la "fortaleza" del turismo valenciano y su capacidad para generar "1 de cada 6 empleos en la Comunitat".

Cano, por su parte, ha apuntado que 2025 ha sido un año de "récord" en los tres aeropuertos valencianos por lo que ha reivindicado las inversiones necesarias para Valencia y Alicante.

El president de la Generalitat Valenciana también ha firmado un convenio con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para el intercambio de datos, proyectos de innovación e IA relacionados con el turismo.