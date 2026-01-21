Rosa, la oyente fiel de Alsina que ha perdido a su hermana en el tren de Adamuz el mismo día que murió su marido: "Ha sido muy triste"

Carlos Alsina ha hablado este miércoles con Rosa Eugui, una navarra que reside en Huelva, fiel oyente de Más de uno y cuya hermana María Luisa figura entre las desaparecidas en el accidente de Adamuz. Un colaborador de Más de uno, Daniel Ramírez García-Mina, al que envió una carta hace meses por ser su paisano, reparó en que su apellido coincidía con una de las desaparecidas en la tragedia, por lo que se puso en contacto con ella

Rosa le explicó entonces que su hermana María Luisa, que vivía en Madrid, había decidido viajar hasta Huelva para acompañarla en la enfermedad del marido de Rosa, que llevaba varios días ingresados con pronóstico muy grave y finalmente falleció el fin de semana. Rosa no tiene todavía la confirmación de que su hermana sea una de las personas fallecidas.

Ha contado también que otra de sus hermanas ha viajado desde Pamplona a Huelva para realizarse las pruebas de ADN y obtener toda la información posible sobre el paradero de su María Luisa. En el tren Alvia, también viajaba Blanca, una de las nietas de Rosa. En la última conversación que tuvieron por teléfono, María Luisa le dijo a Rosa que iba a buscarla dentro del tren, "creo que llegó a ver a mi nieta", ha afirmado Rosa.

Su nieta, que también viajaba en el tren, se encuentra ingresada

Blanca sí que pudo sobrevivir al accidente y se encuentra en estos momentos ingresada en el Hospital de Huelva después de ser trasladada desde el Reina Sofía de Córdoba. En este momento tiene varias fracturas y contusiones como consecuencia del accidente, pero su vida no corre peligro.

Ha narrado como hombre y un hijo la sacaron del tren, a lo que ella pedía esperar a los bomberos por lo mucho que le dolía el cuerpo. Rosa todavía no podido ver a su nieta, porque el martes celebró el funeral de su marido y su nieta fue trasladada a Huelva el día anterior por la noche.

"Aquí en Huelva la gente está destrozada" ha asegurado Rosa con pesar, al explicar que "la mayoría de gente son de la ciudad y de pueblos de la zona, esto ha sido muy triste".