La pareja del president Juanfran Pérez Llorca no seguirá en la Diputación de Valencia

La pareja del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha decidido no optar a la provisión en la comisión de servicios de la Diputación de Valencia en la que fue contratada hace seis meses y que desató las críticas de la oposición por "enchufismo", por lo que abandonará su puesto en la corporación provincial.

Según fuentes de la Diputación, esa comisión de servicios dura seis meses y después se hace una provisión para consolidar la plaza, opción a la que la pareja del president ha decidido no concurrir, según ha avanzado eldiario.es. Sobre la decisión de la pareja de Llorca se ha referido la secretaria de los socialistas valencianos Diana Morant quien ha reclamado que se aclare y se investigue cómo fue esa comisión y todos los indicios de irregularidad que pesan sobre dicha plaza.

El Síndic de Compromís, Joan Baldoví, considera que es evidente que era una plaza hecha a medida para la pareja del president.

Recordar que en marzo se conoció que la pareja de Llorca había sido trasladada desde su puesto de administrativa del Ayuntamiento de Finestrat a otro en la Diputació gracias a una comisión de servicios.