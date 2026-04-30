Ortí afirma que Educación trabaja para no llegar a la huelga indefinida docente y prepara con Hacienda una propuesta

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que "el escenario ideal" sería poder llegar a un acuerdo para que no se realizara la huelga indefinida que diversos sindicatos docentes van a convocar a partir del próximo 11 de mayo. "Nosotros estamos trabajando en ese sentido", ha aseverado la responsable de política educativa del Consell, que ha revelado que su departamento prepara "una propuesta que, en cuanto a la situación financiera de la Comunitat Valenciana, lo permita se va a poner encima de la mesa".

Así lo ha manifestado Ortí, a preguntas en los medios en Les Corts al término de la sesión de control al día siguiente de que profesorado haya dado el visto bueno en asamblea a la convocatoria de un paro indefinido a partir del 11 de mayo para reclamar a la administración una "negociación real" sobre sus reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública, entre ellas una subida de sus retribuciones o actuaciones en infraestructuras.

Al respecto, Ortí ha recalcado que "la prioridad de este Consell es el alumnado" y "es necesario asegurar el derecho a la educación de todos los alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana, más si cabe en aquellos que van a participar de las PAU para acceder a la universidad".

Cuando se le ha preguntado de dónde llegaría el dinero para ejecutar esa propuesta, ha señalado que la Conselleria de Educación está trabajando con la de Hacienda "para ver las posibilidades que tenemos".

"Partimos de una situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana absolutamente todos, se está sacando a pulmón y, efectivamente, tenemos interés en poder dar cobertura a las reivindicaciones de los docentes, pero tenemos que hacerlo con seriedad y contando con los medios de los que disponemos", ha argumentado.

Aunque no ha podido concretar fechas ni más detalles porque es algo "en lo que se está trabajando", ha aseverado que su intención es exponer la propuesta "lo antes posible". Y ha hecho notar que "si hubiese una financiación justa, lo tendríamos muy fácil, pero como no tenemos una financiación justa, pues estamos valorando diferentes posibilidades".

Preguntada por si la Conselleria ha preparado algún dispositivo para evitar que se perjudique a los alumnos de segundo de Bachillerato, que han de realizar la Selectividad, Ortí ha recordado que "disponemos de los mecanismos que recoge la propia ley con los servicios mínimos que, evidentemente, se tienen que cumplir".

Además, desde el departamento de Campanar "iremos analizando el porcentaje de seguimiento de esa huelga e ir arbitrando medidas para que, según las posibilidades de los claustros que no ejerzan su derecho a la huelga, puedan dar respuesta".

Cuando se le ha preguntado i la Conselleria "está en condiciones de garantizar" a este alumnado que acudirá "en igualdad de condiciones" a la PAU, ha insistido en que su equipo irá analizando el impacto de la huelga para implementar medidas.