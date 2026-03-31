Nia Coffey termina su etapa en Valencia Basket

Tras conquistar el título de Copa de la Reina ha llegado la despedida de una de sus jugadoras más importantes, Nia Coffey. La norteamericana ya tuvo la posibilidad de rescindir su contrato en el mes de febrero para marcharse a la WNBA, pero decidió permanecer y ha podido disfrutar del título de Copa de la Reina conquistado el pasado fin de semana. El club taronja ha querido despedirla de esta forma:

"Valencia Basket quiere agradecer Nia Coffey su trabajo, profesionalidad y predisposición constante durante estos meses en el Club, etapa que ahora termina, como estaba estipulado en su contrato, por su salida a la WNBA.

La jugadora, que llegó en diciembre, ha tenido un gran impacto en el juego del equipo y se ha convertido en una pieza muy importante del vestuario. Teniendo una primera opción de rescindir su contrato en febrero, no dudó en quedarse para ayudar a sus compañeras, viviendo así la consecución de su primer título como taronja, el décimo del equipo femenino a lo largo de su historia.

En este tiempo, Nia ha llegado a disputar 24 partidos, levantando el título copero y también dejando su sello en otras competiciones, habiendo alcanzado por ejemplo los 7.7 puntos por partido en Liga Femenina Endesa.

El Club quiere desearle la mayor de las suertes a Coffey en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Nia"