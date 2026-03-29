Valencia Basket campeonas de la Copa de la Reina

Valencia Basket hace historia y levanta la segunda Copa de la Reina de su historia, el décimo título en su palmarés. El conjunto taronja se sobrepuso a un inicio espeso, para encontrar poco a poco su juego y realizar una segunda parte muy seria que le permitió llevarse el triunfo ante Hozono Global Jairis. Khaalia Hillsman fue nombrada MVP de la Copa por su destacada actuación en la obtención del título. En una temporada que no ha sido nada fácil, el combinado de Rubén Burgos sonríe con el primer título del año, el décimo en las vitrinas del Valencia Basket.

El equipo saltó a la pista con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Awa Fam. El partido arrancaba con un intercambio de golpes, pero con falta de más intensidad defensiva por parte de las taronjas, especialmente en la línea exterior. Prieto y Ayuso hacían un 0-9 desde el triple, poniendo una diferencia de 6 puntos y provocando el primer tiempo muerto de Rubén Burgos. Valencia Basket estaba bloqueado y Hozono Global Jairis lo aprovechó para hacer un parcial de 0-17. Finalmente, Hillsman lo cortaba, pero el equipo no estaba cómodo en la pista. Prieto volvía anotar de tres para estirar a 15 la diferencia, que la misma Hillsman reducía a 13 al final del primer cuarto.

Valencia Basket cogía sensaciones en el inicio del segundo periodo con un parcial de 6-0 desde una defensa más compacta. Pese a que los lanzamientos exteriores no entraban, el equipo buscó los puntos en la pintura. Bernat Canut lo paraba y Ben Abdelkader reducía a 5. Gil estiraba un poco el chicle de nuevo. Las de Rubén Burgos se quedaban cerca de remontar, pero el desacierto lastraba y las murcianas volvían a alejarse cada vez. Ellas lo metían prácticamente todo desde la línea de 6,75. Con un -10 en el marcador el técnico taronja pedía tiempo muerto y Fiebich salía con un 5-0 para volver a apretarlo. Después de que Canut lo parara, Prieto anotaba antes del descanso (31-38).

La mentalidad de las jugadoras taronjas tras el paso por los vestuarios se vio reflejada en un 10-0 que ponía al equipo arriba por primera vez desde el primer cuarto. El técnico visitante pedía tiempo muerto, puesto que su equipo se había secado en ataque. El parcial de Valencia Basket llegaba a 13-0, con una mejora en el acierto en el triple, poniendo una renta de 6 puntos. Finalmente, Hozono Global Jairis abría la lata en el cuarto y respondía los golpes de las valencianas. Muy importantes los puntos de Anderson para evitar que las murcianas le dieran la vuelta. Poco a poco el equipo fue ganando en confianza y desplegando mejor su juego y hacía un 8-0 para poner el colchón en 11 puntos. Massey lo reducía desde el triple al final del tercer cuarto.

Ben Abdelkader estrenaba el último cuarto con dos canastas seguidas en su cuenta para subir a 12 la renta. Bernat Canut pedía tiempo muerto y sus jugadoras reaccionaban con un 0-5. El partido se apretaba e iba anotando una y otra jugadora de cada equipo. Por el momento, Valencia Basket conservaba una ventaja de 10 puntos a falta de 3 minutos. La fe de Hozono Global Jairis no había caído y hacía un 0-4 para ponerse a 6 con 2:19 por delante. Rubén Burgos lo paraba. El tiempo pasaba y el marcador no se movía. A 57 segundos la diferencia era de 4 y Valencia Basket no conseguía anotar. Por fortuna, las murcianas no consiguieron remontar y equipo taronja se llevaba el triunfo y la Copa de la Reina.