Mazón evita responder si acudirá al funeral del Estado por las 229 víctimas de la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha eludido este viernes pronunciarse respecto a la petición realizada por la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA para que no asista al funeral de Estado por las 229 víctimas, que se celebrará el próximo 29 de octubre en València, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe.

Carlos Mazón ha dicho en su visita en el municipio de Agost, en Alicante, que no contestará a ninguna asociación de víctimas a través de los medios. Asegura que el Consell está colaborando en la organización del funeral.

También en Alicante se le ha preguntado a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Dice que "respeta" la petición que Mazón no acuda al acto, pero insiste que el funeral tiene ser un momento para demostrar que se continúa compartiendo el dolor de las víctimas.

Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, apoya al rechazo de las asociaciones víctimas al hecho que Mazón acuda al funeral de Estado y apunta al hecho que la fecha elegida por los populares para la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, un día después del funeral, es un intento de "tapar sus vergüenzas".