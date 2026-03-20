Más de 200 entidades sociales sacan el "No a la guerra" a las calles de València

Más de 200 entidades sociales han convocado una manifestación este 21 de marzo en València bajo el lema "No a la guerra".

Las organizaciones llaman "de forma urgente" a la comunidad internacional y a todos los actores involucrados para que "cesen inmediatamente las hostilidades, respeten el Derecho Internacional, garanticen la protección de la población civil y apuesten decididamente por la paz a través de todas las vías diplomáticas disponibles", según han señalado en un comunicado.

Desde la Coordinadora Valenciana de ONGD, que agrupa a 105 organizaciones de cooperación internacional de la Comunitat, han expresado su "absoluta preocupación" y "firme rechazo" ante el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la extensión de las agresiones en Líbano y otros países de Oriente Próximo.

Según Alfredo Marhuenda, miembro de la junta directiva, "la escalada militar nunca puede sustituir al derecho, la diplomacia ni a la rendición de cuentas".

Según las entidades, "en Irán, más de 1.300 personas han sido asesinadas y otras 17.000 han resultado heridas como consecuencia de los ataques". Entre los hechos más graves está el bombardeo de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab (sur de Irán), donde 170 personas -entre ellas niñas y personal docente- fueron asesinadas.

En Líbano, los ataques de Israel han provocado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas, además de 886 personas asesinadas y más de 2.140 heridas. El impacto en la población civil también se extiende a otros países de la región, con cientos de personas heridas y decenas fallecidas.

En este escenario, diversas organizaciones humanitarias, tanto internacionales como valencianas, han puesto en marcha una respuesta humanitaria urgente. ACNUR -Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ha activado dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta el Líbano y Siria para asistir a las personas obligadas a huir.

Por su parte, Cáritas Española ha movilizado 150.000 euros para apoyar a Cáritas Líbano en la ampliación de comedores, el suministro de artículos para los refugios y el refuerzo urgente de la atención primaria mediante unidades clínicas móviles y centros de salud.

También ha intensificado sus operaciones en decenas de refugios libaneses Acción contra el Hambre, repartiendo alimentos, agua embotellada y kits de higiene para bebés, así como proporcionando servicios de alimentación de emergencia para lactantes, suplementos nutricionales para menores y apoyo a hospitales especializados en embarazos de alto riesgo.

En paralelo, la organización valenciana Farmamundi, en colaboración con la Generalitat Valenciana, asiste a más de 20.000 personas desplazadas en el Líbano mediante la entrega de kits alimentarios, de higiene familiar y de dignidad para mujeres y adolescentes, garantizando el acceso a bienes esenciales frente a las dificultades del sistema sanitario.