María Becerra, RVFV y la Zowi actuarán el 16 de julio en Roig Arena dentro del REVE FEST

María Becerra, RVFV, La Zowi, Kid Voodoo, L0rna y C. Mari actuarán el 16 de julio en el Roig Arena en el marco del REVE FEST, el primer festival de música urbana para jóvenes promovido por Músicos por la Salud.

REVE FEST se define como un evento cien por cien solidario: la totalidad de los beneficios se destinará a la contratación de jóvenes músicos para los microconciertos que la fundación lleva una década desarrollando en hospitales y centros sociosanitarios, pero en esta ocasión con un propósito añadido: cuidar la salud mental de la Generación Z.

La primera cabeza de cartel confirmada es la cantante internacional María Becerra, una de las voces más influyentes de la música urbana contemporánea y una referencia para millones de jóvenes. La artista ha expresado de manera pública la importancia del cuidado emocional, compartiendo episodios personales y contribuyendo a visibilizar la salud mental entre las nuevas generaciones. Su presencia en REVE FEST refuerza el carácter social y transformador del proyecto.

El cartel incluirá artistas internacionales, talento emergente del panorama nacional y jóvenes de la Comunitat Valenciana. RVFV, Kidd Voodoo, La Zowi, C. Mari y L0rna son otros de los artistas que ya están confirmados.

Un festival que pone el foco en lo que preocupa a la Generación Z

REVE FEST nace como un movimiento cultural y social dirigido al público Gen Z, un colectivo diverso, digitalizado, sensible a los discursos de bienestar y comprometido con proyectos con propósito. El festival incorporará experiencias creativas y participativas diseñadas para que los jóvenes puedan expresarse, conectar y ser parte activa del mensaje. El objetivo es crear una comunidad, el Movimiento REVE, con el que se identifique la nueva generación de jóvenes porque la experiencia musical compartida reduce la ansiedad y la tristeza, y mejora la autoestima y el bienestar emocional. Las entradas para el Reve Fest ya están a la venta en la web www.roigarena.com.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.