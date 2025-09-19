La jueza de la DANA pide a À Punt y Emergencias que aporten todo lo grabado en el Cecopi

La jueza de la DANA ha reclamado a À Punt, a Emergencias de la Generalitat y la productora contratada para grabar la reunión del Cecopi del 29 de octubre que aporten a la causa todo el material que recogieron, tanto imagen como sonido.

En dos autos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada se hace eco de las declaraciones del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en las que hablaba de "la voluntad de facilitar" las referidas grabaciones.

En este sentido, varias acusaciones personadas en la causa instaron a la instructora a requerir de forma oficial esas imágenes a la productora contratada por Emergencias aquella jornada.

Por otra parte, la jueza ha recordado que ya solicitó documentación, grabación o acta de la reunión del Cecopi en el des de marzo y que, desde Emergencias, se respondió que "no se levantan actas ni se graban las sesiones", motivo por el cual "no constaba soporte documental alguno".

En el auto, señala que la grabación de la RTVE "muestra que se daban instrucciones en presencia de periodistas, por lo que ninguna confidencialidad se otorgó al proceso de decisión por parte de los integrantes, habiendo asistido incluso al Cecopi, o estando conectadas telemáticamente, personas que afirman y que han afirmado no ser miembros del Cecopi y, a pesar de ello, haber asistido, de forma presencial o telemática, como el Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y la Vicepresidenta Primera del Consell".

Contra estas resoluciones cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, o de apelación, en el plazo de cinco días.