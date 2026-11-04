Jóvenes afectadas por la DANA piden que la salud sexual y reproductiva entre en los planes de emergencias

El estudio cualitativo 'Donde nadie mira. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en la dana', que recoge la experiencia de 55 adolescentes y jóvenes y 43 profesionales de 12 municipios de l'Horta Sud, concluye que la salud sexual y reproductiva de las jóvenes quedó fuera de la respuesta a la emergencia, con anticoncepción, revisiones ginecológicas y programas de educación sexual aplazados durante meses.

"Mientras las jóvenes valencianas eran heroínas, muchas de sus necesidades más importantes eran invisibles. La DANA nos ha enseñado que lo que no se planifica antes de una catástrofe se queda fuera durante ella. La próxima emergencia llegará, y sus derechos tienen que estar en la respuesta desde el primer día", ha afirmado la directora general de Plan International en España, Virginia Saiz.

La organización, que trabaja por la igualdad de las niñas, niños y los derechos de la infancia y la juventud, ha presentado este miércoles en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia su cuarto informe sobre la dana, informa a través de un comunicado.

Esta jornada ha acogido una mesa redonda sobre los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en la emergencia, moderada por Isabel Blas, de El Rogle, con la participación de Celia, una joven de Parke Alcosa; Paula Borruel, del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana; Samuel Belenguer, psicólogo y técnico educativo de la Asociación DESSEX, y Amparo Faubel, coordinadora del Centro Insertas Dona de la asociación Alanna, para compartir sus experiencias.

"La prioridad era sacar el barro, pero cuando pasaron unas semanas recuerdo que necesitaba medicación para una infección de orina que surgió al estar tanto tiempo en contacto con el fango. No había respuesta a una infección de orina, que es algo muy común y que sufrieron muchas jóvenes", ha relatado Celia.

"Yo me pude coordinar en la emergencia gracias a mis contactos personales. Es importante revisar esto y crear protocolos y estructuras para que los puntos de atención a mujeres, con matronas, enfermeras y agentes de igualdad, no dependan de la improvisación", ha indicado la representante del Colegio Oficial de Educadoras Sociales.

La jornada ha concluido con la intervención de Carmen Grau, experta en gestión de desastres con enfoque de género y asesora científica del informe, que ha señalado que la gestión de emergencias en España todavía no integra la prevención y ha defendido incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de la administración, local, autonómico y estatal, basándose en un país referente a nivel mundial en prevención de emergencias como Japón.

"Cuando hablamos de enfoque de género, no solo hablamos de mujeres, sino de cualquier persona con necesidades específicas y con derechos --ha expuesto--. Hace falta entrar en detalle, protocolizarlo y escribirlo para poder pedir recursos e implementarlo. Por mucho que hayan pasado dos años, este informe es muy importante para poner sobre la mesa todas estas cuestiones que han sido invisibles".

Plan International reclama incluir la salud sexual y reproductiva en los protocolos de emergencia y protección civil desde la primera respuesta, como ya establecen los estándares humanitarios internacionales; definir qué prestaciones no pueden interrumpirse cuando los centros dejan de funcionar; habilitar puntos de atención confidenciales para jóvenes durante las crisis; garantizar una educación sexual integral estable que no dependa de cada municipio, y asegurar que las jóvenes participen en las decisiones de la reconstrucción, no solo como voluntarias.

'Donde nadie mira' es la cuarta investigación de la organización sobre el impacto de la dana en la juventud valenciana, tras 'Adolescentes en crisis. Impactos de la dana' (2025), 'Voces adolescentes en la dana, un año después' (2025) y 'De lo urgente a lo importante. La juventud en la reconstrucción tras la dana' (2026).

Realizado con el apoyo técnico de El Rogle, la asesoría científica de Carmen Grau y la financiación del Ministerio de Juventud e Infancia a través del Injuve, el estudio se basa en 22 entrevistas a 29 profesionales, siete grupos de discusión con 14 profesionales, cuatro grupos con 24 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años y un cuestionario respondido por otras 31, en los municipios de Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Chiva, Massanassa, Paiporta, Sedaví, Torrent y Xirivella.