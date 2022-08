José Luís Gayá: "Es un agravio comparativo sin precedentes"

José Luís Gayá ha hablado después de conocer que el TAD le mantiene la sanción de cuatro partidos para expresar su malestar con la decisión. Aunque mañana ofrecerá una rueda de prensa, a través de su perfil de tuiter ha querido mostrar su indignación con la sanción.

Dice Gayá que "quiero mostrar mi más absoluta desaprobación con la decisión que ha tomado el TAD en el día de hoy. Considero la decisión de desestimar el recurso presentado por el Valencia un agravio comparativo sin ningún tipo de precedentes".

Y añade "mantenerme una sanción de cuatro partidos no creo que sea algo proporcional. No busco ninguna comparación con otros compañeros de profesión pero creo que no se puede aplicar la normativa dependiendo del año, mes o apellido del jugador".

La sanción provocará que se pierda los encuentros ante el Girona, Athletic, Atleti y Getafe y hace peligrar su presencia en el Mundial con la selección española. Por es afirma que "me hubiera gustado empezar la temporada con el Valencia porque es un año con importantes retos por delante. Además, a nivel de selección afrontamos el desafío más especial y único que puede tener un jugador: jugar un Mundial. Un sueño por el que llevo trabajando los últimos cuatro años".

Y concluye diciendo que "pese a todo y a la enorme desilusión que supone esta sanción, seguiré trabajando al máximo para poder cumplir mis sueños".