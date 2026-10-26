Hoy venía pensando en… "trata de arrancarlo Javier".

Hace muchos años se hizo famosa la frase “trata de arrancarlo Carlos”. Fue cuando Luis Moya le decía a Carlos Sainz que tratara de arrancar el coche a escasos metros de la línea de meta en el Rally de Gran Bretaña. “Trata de arrancarlos por Dios Carlos” le exclamaba una y otra vez presa de los nervios. Nunca arrancó y aquel Mundial de Rallies se le escapó a la dupla formada por Sainz y Moya.

Llegados a este momento habría que gritarle a Javier Aguirre que tratara de arrancar a este valencia. “Trata de arrancarlo, Javier” podría ser el grito de cualquier valencianista al ver como pasa el tiempo y no llegan esas victorias tan necesarias como para no verse envuelto en serios problemas con el descenso. Porque este Valencia, el de Aguirre y antes el de Corberán, lleva disputados seis partidos en Mestalla y sus aficionados aun no lo han visto ganar. Y sin Mestalla es imposible que el Valencia pueda mantener la categoría.

Después de un viernes en el que nos la prometíamos felices con la llegada de los americanos al mas puro “bienvenido Mister Marshall”, el sábado no bajó de las nubes y no volvió a la tierra. Lejos de pensar en los millones que pueden llegar para reforzar el equipo, lo más inminente es lo de ahora. Y lo de ahora es que este equipo no gana. No podemos pensar en lo que llegará o no en enero. Para eso aún queda mucho tiempo y primero hay que remediar lo que está pasando a corto plazo. O llegan antes las victorias o el Valencia puede, allá por enero, necesitar un milagro tan espectacular como el que obró Luís Castro en el Levante la pasada temporada.

Y lo más preocupante de todo. El equipo se vació en Mestalla el sábado, hubo fases del partido donde superó a este Villarreal de Champions. Pero ni por esas. Dimitrievski se quedó a verlas venir, a Pepelu le hicieron un traje y los valencianistas nos volvimos a marchar a casa con esa sensación amarga de la derrota y de ver que el coche de Aguirre no termina de arrancar. “Trata de arrancarlo, Javier”. Y por favor, cuanto antes…