Hoy venía pensando en… la rebelión de los muchachos.

Porque a mi nadie me va a quitar una sensación que tengo con este Valencia. Entiendo que para los futbolistas que conforman esta plantilla no debe ser muy agradable estar todo el día escuchando que “si es la peor plantilla de los últimos años”, que “el objetivo con lo que hay es la permanencia” que “hoy en día está muy barato jugar en la primera plantilla del Valencia” y cosas similares. Ojo, yo soy el primero que en alguna ocasión he utilizado esos términos.

Y digo que no debe ser muy agradable escucharlo y tengo la sensación que estos chavales se rebelan ante todas esas afirmaciones. Pocas veces se dan tantas oportunidades a chicos de la cantera. Cuántos futbolistas con mucha calidad se han quedado en el camino y jamás han tenido la suerte ni tan siquiera de debutar en el primer equipo. Para un chico criado en la cantera cuyo sueño es jugar en el primer equipo solo el hecho de poder hacerlo ya es un motivo extra de motivación. Y a eso yo le añadiría cierta rebeldía para tratar de demostrarnos a todos que estamos equivocados.

Tal vez por eso veamos esa unión de vestuario. La plantilla podrá tener más o menos calidad pero lo que es innegable es que todos esos chavales matarían por su entrenador, por el Pipo. No hay manzanas podridas ni futbolistas tóxicos como los ha habido en alguna ocasión. Esa juventud, esa rebeldía y esa unión es lo que está haciendo que el equipo, al menos de momento, no esté sufriendo tanto.

Baraja y los líderes del vestuario. Jaume arropó a Pepelu desde el primer momento ya que comparten representante. Y Pepelu se ha convertido en poco tiempo no solo en un futbolista indispensable para Baraja. Por él pasa todo el juego del Valencia. Manda y ordena como si fuera un veterano con solo 25 años. Y eso, en este Valencia… no tiene precio…