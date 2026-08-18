Hoy venía pensando en… que quedan cuatro días.

Cuatro días para que debute el Valencia en La Liga y la vida sigue igual. El equipo de Corberán se ha tirado todo el mercado de verano buscando un lateral derecho. Sí, un lateral derecho no un delantero que marque goles o un centrocampista que pueda marcar la diferencia no, un lateral derecho. Esa es toda la planificación deportiva de una temporada en la que se pretende volver a Europa.

Si a eso le añadimos que lo del lateral derecho es algo que se sabe ya desde la pasada temporada, la planificación se puede considerar un verdadero desastre a solo cuatro días de que arranque la Liga. A cuatro gracias a que se aplazó el partido de la primera jornada. Es increíble que la espantada de Meunier dejara al Valencia sin más recursos y paralizado teniendo en cuenta las necesidades del equipo que ni de lejos son solo la llegada de un lateral derecho. Ah! Y ni lateral derecho ni salida de Almeida. Esta dirección deportiva ha sido incapaz de hacer hasta el momento ninguna de estas dos operaciones.

Si la intención, como se dice, era que el objetivo fuese volver a Europa se debería haber hecho una revolución en el equipo. Y nada más lejos de la realidad. Los que jueguen ante el Celta serán casi los mismos que la pasada temporada. Una revolución y una inversión que tampoco se ha hecho. Todo ello sin hablar de la figura del entrenador al que se le ha renovado con una fe tan ciega desde los despachos como la que no tiene ninguno de los aficionados valencianistas.

Ante esto es normal que muchos tengamos dudas de que va a ser del Valencia esta temporada. Sin inversión, sin revolución, sin llegada de futbolistas de contrastada calidad y con un entrenador al que ni se le puede nombrar por la megafonía de Mestalla y que la pasada temporada ya tuvo problemas con más de uno de esos futbolistas que hoy continúan en el club, es normal que tengamos pocas esperanzas de que el deseo de volver a Europa se cumpla. Porque os digo más, también me resulta difícil de creer que jugar en Europa esté tan barato como la pasada temporada…