Hoy venía pensando en… que a la octava fue la vencida.

Por fin ganó el Valencia en Mestalla en la presente temporada. Tuvo que ser a la octava, ante un rival cinco categorías por debajo, ejerciendo como visitante aunque fuera Mestalla, en la Copa y en una verdadera fiesta del fútbol valenciano. Pero me vale. Y me vale siempre que sirva para que aquellos futbolistas con menos minutos cobren confianza. Porque me gustó Harvey Elliot, Aimar Blázquez y que por fin Hugo Duro acabara con su maldición y consiguiera su primer gol de la temporada.

Digo que fue una fiesta del fútbol valenciano porque Mestalla casi se llenó. Más de 30.000 espectadores para ver un choque desigual entre dos equipos a los que les separan un montón de categorías. Pero es que Tavernes es un pueblo mayoritariamente valencianista y nadie se quiso perder un momento tan histórico para el equipo de su pueblo. Era muy loco ver en Mestalla a aficionados enfundados con la camiseta del Valencia reclamando una tarjeta para un futbolista del Valencia, pitando los seis goles de los de Aguirre a la vez que cantaban “Tavernes, Tavernes” animando al que ayer era rival de los valencianistas. Hasta en el minuto 19 Mestalla al unísono coreó el “Peter Lim” como si se tratara de un partido cualquiera de Liga y los que estuvieran sentados fueran los 40.000 abonados habituales del fin de semana.

Hubo debate en redes sociales sobre si el partido se debió jugar en Mestalla. Hacerlo dotó de mucha superioridad al Valencia como demuestra el 6-0 final. Pero fue el propio Tavernes quien lo solicitó sin tan siquiera plantearse los cambios necesarios para que se jugara en su propio estadio. Lo entiendo. La taquilla, con 30.000 aficionados, que hizo fue tan histórica como necesaria. Y si a eso le sumamos la ilusión de muchos de sus propios futbolistas de pasar de su butaca en Mestalla el sábado ante el Real Madrid al césped… el debate se acaba. Vi a muchos de estos futbolistas como les brillaban los ojos al pisar el verde y a muchos aficionados hacerse fotos sin parar quizá porque era la primera vez que entraban a Mestalla.

Y eso me dejó una reflexión. Lo privilegiados que somos algunos de ir a Mestalla cada quince días. En mi caso desde hace 30 años cubriendo la información del Valencia y antes como abonado. Todo y aunque hayamos tenido que esperar ocho partidos para ver ganar al Valencia en Mestalla…